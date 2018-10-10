Скворцова поручила провести проверку закупки льготных лекарств в Саратове

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава Минздрава Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку после информации о проблемах с закупкой льготных лекарств в Саратовской области, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Ранее стало известно, что больная сахарным диабетом скончалась в Саратове после того, как врачи поликлиники пять месяцев не выписывали ей льготные лекарства из-за проблем с их закупкой региональным минздравом и ненадлежащим образом проводили осмотр пациентки.

"В связи с появлением в СМИ информации о проблемах с закупкой льготных лекарственных препаратов в Саратовской области министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение Росздравнадзору провести проверку по данному факту", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 28-летняя больная сахарным диабетом, инвалид первой группы нуждалась в медицинской помощи и постоянном приеме лекарств — препаратов железа и "эпоэтин", которые по рекомендации специалистов областной больницы она получала в прошлом году. Но с января по май этого года льготные рецепты на жизненно необходимые для пациентки препараты врачи саратовской городской поликлиники № 20 не выписывали из-за их отсутствия в аптеках в необходимом количестве.

"Десятого августа у потерпевшей резко ухудшилось самочувствие, и она была госпитализирована в одну из больниц города, 14 сентября 28-летняя девушка скончалась", — сообщали ранее в пресс-службе СК.

В ведомстве выяснили, что отсутствие лекарств связано с тем, что аукцион на их поставку, объявленный лишь в мае текущего года, региональным минздравом признан несостоявшимся, повторно торги прошли через месяц, а госконтракт заключили только в августе.