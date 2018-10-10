Осенний мотофестиваль, который пройдет в Москве 13 октября, покажут онлайн

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Осенний мотофестиваль, который пройдет в Москве 13 октября, будут транслировать онлайн с помощью камер городской системы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Движение колонны можно будет увидеть от проспекта Академика Сахарова до смотровой площадки на Воробьевых горах с помощью сервиса "Окно в город". С 09.00 до 20.00 изображение будет транслироваться с HD-камер городской системы видеонаблюдения.

"Москвичи смогут окунуться в атмосферу мотопраздника, не выходя из дома. Одновременная трансляция с более чем 20 городских камер по маршруту колонны от проспекта Академика Сахарова до Воробьевых гор поможет зрителям целиком охватить фестиваль, а автомобилистам убедиться, что отдельные участки дороги уже открыты", — приводятся слова начальника отдела городского видеонаблюдения Департамента информационных технологий Москвы Дмитрия Головина.

Первый осенний мотофестиваль приурочен к закрытию мотосезона. Москвичи и гости столицы увидят выступления мотоспортсменов, выставку мотоциклов и парад байкеров. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что мотопарад может стать традиционным.