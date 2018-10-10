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Общество

Итоги конкурса "Лидеры России" подведут в марте 2019 года

(обновлено: 17:03 10.10.2018)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПобедители конкурса Лидеры России и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Светлана Журова фотографируются после церемонии награжденияПобедители конкурса Лидеры России и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Светлана Журова фотографируются после церемонии награждения
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Итоги второго этапа всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России", который официально стартовал в Москве в среду, подведут в марте 2019 года, сказал генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Участники финала конкурса Лидеры России. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Число наставников второго этапа конкурса "Лидеры России" увеличится
"Лидеры России" — это флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей", запущенной по инициативе президента РФ Владимира Путина на Всемирном фестивале молодежи и студентов в октябре прошлого года. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Конкурс также был запущен в октябре прошлого года.

"Я желаю всем участникам конкурса удачи в этом году… В марте мы подведём результаты, определим новых победителей", — сказал Комиссаров на пресс-конференции, посвящённой запуску конкурса.

По его словам, этап регистрации будет проходить с 10 по 24 октября — всего две недели, записать и загрузить видеоинтервью можно будет ещё в течение трёх дней (до 27-го числа). Затем (ноябрь — декабрь) будет проходить дистанционный этап, очные полуфиналы и финал.

"Заключительные полуфиналы пройдут в Центральном федеральном округе 16,17,19,20 февраля… Те критерии, по которым мы будем определять самых лучших участников конкурса, они остались неизменными. Это 8 компетенций", — сказал руководитель конкурса.

Он уточнил, что в числе этих критериев: лидерство, то есть готовность брать ответственность не только за себя, но и за результаты других, стратегическое мышление, умение анализировать информацию, инновационность, нацеленность на результат, коммуниция и умение выстаивать отношения с коллегами, партнёрами и командой, социальная ответственность. Итоги будут подведены в начале весны следующего года.

Эксперт: конкурс Лидеры России позволил найти правильных людей
© РИА Новости / Валерий Мельников
Эксперт: конкурс "Лидеры России" позволил найти правильных людей

"Конкурс "Лидеры России" уже зарекомендовал себя как эффективная площадка для развития управленческого потенциала нашей страны и соответственно повышения конкурентоспособности российской экономики на мировом уровне. "Газпром нефть", безусловно, как российская компания заинтересована в комплексном развитии отечественной экономики, именно поэтому мы стали партнером конкурса", — заявил генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков.

По его словам, конкурс даёт возможность молодым, амбициозным руководителям получить новый опыт и знания, открыть для себя возможности карьерного роста, а компаниям, госструктурам, органам исполнительной власти — получить подкрепление в лице талантливых управленцев. На примере "Газпром нефти" видно, что конкурс востребован управленцами. Так, свыше 90% сотрудников компании, которые участвовали в конкурсе в прошлом году, намерены снова подать заявки, отметил Дюков.

"Масштаб и сложность бизнеса "Газпром нефти" постоянно растёт. Растёт и конкуренция в отрасли. В этих условиях талант и уровень подготовки управленцев на всех уровнях начинает играть определяющую роль. Мы понимаем, что талант сегодня для нас уже стал ценнее капитала. И мы видим в "Лидерах России" еще одну хорошую возможность для мотивации наших сотрудников на развитие", — подчеркнул он.

Одна из победительниц первого этапа конкурса — двадцатишестилетняя Екатерина Вебер призналась, что конкурс не только позволил ей выбрать дополнительные образовательные программы, но и изменил всю её жизнь, окружение.

"Я задавала себе вопрос, поменял ли конкурс мою жизнь, можно ли разделить мою жизнь на "до" и "после". Со всей ответственностью могу сказать "да". Если к вам пришла мысль, а не поучаствовать ли мне, то, конечно, участвовать", — сказала она.

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