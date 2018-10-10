Электронный паспорт не раскроет государству новых данных, заявил эксперт

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Новые биометрические паспорта россиян не повысят объем данных о гражданах, который доступен государству, рассказал РИА Новости президент некоммерческого партнерства "Руссофт", руководитель рабочей группы по рынку Национальной технологической инициативы (НТИ) SafeNet Валентин Макаров.

"База данных о россиянах будет храниться на ресурсах, принадлежащих или контролируемых государством. Речь идет не об увеличении объема данных о гражданах, которые становятся доступными государству (и так многое известно через существующие базы). Речь идет о том, чтобы повысить защищенность этих данных от "зловредов" и защитить граждан и государство от проникновения "зловредов" в государственные информационные системы", — сообщил он.

Ранее в среду директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Андрей Черненко сообщил журналистам, что новые российские общегражданские паспорта с чипами, внедрение которых обсуждает правительство, будут содержать фотографию, данные об отпечатках пальцев владельца и его электронную подпись.

Предполагается, что новый паспорт будет представлять собой карту со встроенным чипом и фотографией размером, примерно, с банковскую карту или водительские права. Сейчас МВД, Минкомсвязь, Минэкономразвития и другие ведомства работают над деталями проекта.

Представитель Минкомсвязи подчеркнул, что предусматривается очень серьезная система безопасности. Он напомнил, что основой процесса выдачи паспортов будет государственная система "Мир", на базе которой сейчас выдаются загранпаспорта с биометрическими данными. Черненко предполагает, что выдача паспортов нового формата может начаться через 9-12 месяцев после принятия решения об их внедрении.