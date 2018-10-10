Электронный паспорт не раскроет государству новых данных, заявил эксперт

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Новые биометрические паспорта россиян не повысят объем данных о гражданах, который доступен государству, рассказал РИА Новости президент некоммерческого партнерства "Руссофт", руководитель рабочей группы по рынку Национальной технологической инициативы (НТИ) SafeNet Валентин Макаров.
Ранее в среду директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Андрей Черненко сообщил журналистам, что новые российские общегражданские паспорта с чипами, внедрение которых обсуждает правительство, будут содержать фотографию, данные об отпечатках пальцев владельца и его электронную подпись.
Представитель Минкомсвязи подчеркнул, что предусматривается очень серьезная система безопасности. Он напомнил, что основой процесса выдачи паспортов будет государственная система "Мир", на базе которой сейчас выдаются загранпаспорта с биометрическими данными. Черненко предполагает, что выдача паспортов нового формата может начаться через 9-12 месяцев после принятия решения об их внедрении.