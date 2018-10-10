Омбудсмен ЯНАО посетил Сенцова в колонии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак посетил осужденного за терроризм Олега Сенцова, отбывающего наказание в колонии города Лабытнанги, сообщает в среду региональное управление УФСИН.
Ведомство также отмечает, что жалоб на условия отбывания наказания и на порядок медико-санитарного обеспечения от Сенцова во время встречи не поступало.
ФСИН России 5 октября сообщал, что Сенцов письменно согласился на прием пищи. Голодовку заключенный объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Также на сайте "Новой газеты" было опубликовано заявление Сенцова, в котором он сообщил, что прекращает голодовку с субботы.
Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
* Экстремистское движение, запрещенное в России