В МИД прокомментировали обвинения в найме северокорейских рабочих

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Обвинения в адрес Москвы в найме рабочих из КНДР вопреки санкциям неверны: северокорейские граждане работают в России по договорам, заключенным до принятия резолюции Совета Безопасности ООН, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я бы хотела здесь опереться на экспертную информацию, потому что мы ее запрашивали. Подобные обвинения лишены каких-либо оснований. Все без исключения рабочие из КНДР находятся на территории РФ по трудовым договорам, которые были оформлены до 11 сентября 2017 года, как это и предусмотрено пунктом 17 резолюции СБ ООН 2375, и могут осуществлять трудовую деятельность до 22 декабря 2019 года в соответствии с пунктом 8 резолюции СБ ООН 2397", — сказала Захарова.

В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, санкции распространяются не только на экспорт и импорт с Северной Кореей, но и требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.