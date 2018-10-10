В МИД прокомментировали обвинения в найме северокорейских рабочих

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Обвинения в адрес Москвы в найме рабочих из КНДР вопреки санкциям неверны: северокорейские граждане работают в России по договорам, заключенным до принятия резолюции Совета Безопасности ООН, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, санкции распространяются не только на экспорт и импорт с Северной Кореей, но и требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.