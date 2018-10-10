Минфин рассчитывает, что значительного подорожания полисов ОСАГО не будет

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Минфин РФ рассчитывает, что реализация его предложений по изменению порядка расчета тарифов в ОСАГО не приведет к значительному подорожанию страховых полисов, сообщила пресс-служба министерства.

"Минфин внес в правительство разработанный совместно с Банком России законопроект, чтобы установить для автовладельцев более справедливые тарифы ОСАГО", — говорится в сообщении. "Ожидается, что реализация данных предложений не приведет к значительному росту средней премии по договорам ОСАГО", — отмечает пресс-служба.

Законопроект предоставляет страховщикам право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых Банком России.

"При этом конкретное значение базовой ставки будет учитывать опыт водителя, характер вождения, наличие неоднократных грубых нарушений ПДД. кроме этого проектом закона предусмотрено реформирование системы бонус-малус – для исключения случаев, присвоения водителю транспортного средства различных классов, значений этого коэффициента и "обнуления" истории вождения при покупке нового автомобиля", — поясняет Минфин.

На следующих этапах законопроектом предусмотрена отмена коэффициентов, зависящих от мощности двигателя (с 1 сентября 2019 года), и от территории преимущественного использования транспортного средства (с 1 сентября 2020 года).

В связи с отменой указанных коэффициентов законопроект предусматривает применение страховщиками более широкого тарифного коридора по базовой ставке: с 1 сентября 2019 года его предлагается расширить на 30%, а с 1 сентября 2020 года — на 40% по по отношению ношению к действующим ставкам. "Законопроект наделяет Банк России полномочиями по контролю обоснованности применяемых страховщиками тарифов ОСАГО с тем, чтобы не допустить их неоправданного завышения", — заверяет Минфин.