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Общество

Эксперты считают электронный паспорт более безопасным

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© РИА НовостиРоссийский паспорт. Архивное фотоРоссийский паспорт. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Внедрение в России электронных паспортов вместо бумажных документов, как и любое новшество, будет нести риски, но вероятность утечки персональных данных россиян и подделки документа будет крайне мала по сравнению с использованием бумажного паспорта, считают опрошенные РИА Новости эксперты в области информационной безопасности.

Паспорт гражданина РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Россиян хотят перевести на электронные паспорта
Правительство РФ сейчас обсуждает внедрение новой формы общегражданского паспорта со встроенным чипом, на котором будут содержаться персональные данные владельца, отпечатки его пальцев и электронная подпись. Предполагается, что новый паспорт будет представлять собой карту со встроенным чипом и фотографией размером примерно с банковскую карту или водительские права. На самой карте и на чипе будет размещаться ряд персональных данных гражданина.

В Минкомсвязи подчеркнули, что электронные паспорта будут предусматривать очень серьезную систему безопасности. В министерстве заверили, что просто так считать все данные с паспорта будет нельзя. Доступ к данным будет осуществляться только с использованием определенной инфраструктуры. Основой процесса выдачи паспортов будет государственная система "Мир", на базе которой сейчас выдаются загранпаспорта с биометрическими данными, сообщили в Минкомсвязи.

Безопаснее бумажного

Российский паспорт. Архивное фото
© РИА Новости
В Минкомсвязи рассказали о будущих электронных паспортах
По мнению экспертов, введение электронных паспортов кажется вполне логичной мерой, поскольку бумажные документы уже давно стали пережитком прошлого.

"Электронные паспорта выигрывают перед бумажными и в удобстве использования, и с точки зрения безопасности. Достаточно вспомнить эффект от использования платежных карт и электронных платежей вместо бумажных денежных средств", — указал заместитель директора центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Андрей Янкин.

Руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Юрий Наместников согласен, что риски несанкционированного получения доступа к данным гражданина будут ниже, так как электронный паспорт предполагает более высокий уровень защищенности, чем бумажный.

Основной риск, по мнению Наместникова, это копирование и последующее клонирование электронной карты. "При этом важно понимать, что клонирование id-карты априори является более сложной задачей, чем подделка бумажного паспорта. Да и заблокировать потерянный или украденный электронный паспорт в разы проще и эффективнее, нежели бумажный — при считывании заблокированной карты сотрудник сразу увидит, что с паспортом что-то не так, и информация о блокировке распространяется практически моментально", — отметил он.

Паспорт гражданина РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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В Госдуме рассказали о преимуществах электронных паспортов
"Риски присутствуют всегда, стопроцентной гарантии безопасности не существует. Но вероятность утечки данных крайне мала. На мой взгляд, такой вариант паспорта будет безопасным при условии использования защищенных ключей, доступ к которым можно получить только при совокупности определенных условий", — прокомментировал, в свою очередь, менеджер поддержки продаж ESET Russia Андрей Пашкевич.

Детали проекта

Детали проекта по внедрению электронных паспортов сейчас разрабатываются МВД, Минкомсвязью, Минэкономразвития и другими ведомствами, сообщил журналистам во вторник директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи РФ Андрей Черненко.

Он предполагает, что выдача паспортов нового формата может начаться через 9-12 месяцев после принятия решения об их внедрении. Планируется, что паспорт будет 10-летним. Ведомства сейчас обсуждают, с какого возраста будут выдаваться новые паспорта — с 14 лет или раньше.

Сейчас предусматривается, что процесс внедрения паспортов нового формата будет поэтапным и плановым. По словам Черненко, идентификация по голосу или сетчатке глаза пока не предусматривается.

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