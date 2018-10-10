Эксперты считают электронный паспорт более безопасным

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Внедрение в России электронных паспортов вместо бумажных документов, как и любое новшество, будет нести риски, но вероятность утечки персональных данных россиян и подделки документа будет крайне мала по сравнению с использованием бумажного паспорта, считают опрошенные РИА Новости эксперты в области информационной безопасности.
В Минкомсвязи подчеркнули, что электронные паспорта будут предусматривать очень серьезную систему безопасности. В министерстве заверили, что просто так считать все данные с паспорта будет нельзя. Доступ к данным будет осуществляться только с использованием определенной инфраструктуры. Основой процесса выдачи паспортов будет государственная система "Мир", на базе которой сейчас выдаются загранпаспорта с биометрическими данными, сообщили в Минкомсвязи.
Безопаснее бумажного
"Электронные паспорта выигрывают перед бумажными и в удобстве использования, и с точки зрения безопасности. Достаточно вспомнить эффект от использования платежных карт и электронных платежей вместо бумажных денежных средств", — указал заместитель директора центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Андрей Янкин.
Руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Юрий Наместников согласен, что риски несанкционированного получения доступа к данным гражданина будут ниже, так как электронный паспорт предполагает более высокий уровень защищенности, чем бумажный.
Основной риск, по мнению Наместникова, это копирование и последующее клонирование электронной карты. "При этом важно понимать, что клонирование id-карты априори является более сложной задачей, чем подделка бумажного паспорта. Да и заблокировать потерянный или украденный электронный паспорт в разы проще и эффективнее, нежели бумажный — при считывании заблокированной карты сотрудник сразу увидит, что с паспортом что-то не так, и информация о блокировке распространяется практически моментально", — отметил он.
Детали проекта
Детали проекта по внедрению электронных паспортов сейчас разрабатываются МВД, Минкомсвязью, Минэкономразвития и другими ведомствами, сообщил журналистам во вторник директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи РФ Андрей Черненко.
Он предполагает, что выдача паспортов нового формата может начаться через 9-12 месяцев после принятия решения об их внедрении. Планируется, что паспорт будет 10-летним. Ведомства сейчас обсуждают, с какого возраста будут выдаваться новые паспорта — с 14 лет или раньше.
Сейчас предусматривается, что процесс внедрения паспортов нового формата будет поэтапным и плановым. По словам Черненко, идентификация по голосу или сетчатке глаза пока не предусматривается.