Нижегородская область выделит средства на софинансирование ремонта дорог

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт — РИА Новости. Нижегородская область планирует выделить 6 миллиардов рублей на софинансирование ремонта дорог в 2019-2024 годах, сообщает правительство региона со ссылкой на слова губернатора Глеба Никитина.

С 2019 года Нижегородская область приступит к реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В программу развития объединенной сети автомобильных дорог Нижегородской области на 2019-2024 годы вошли две агломерации городов: Нижний Новгород и Дзержинск.

"В общей сложности в период с 2019 по 2024 годы с учетом средств федерального бюджета в размере 6 миллиардов рублей из регионального бюджета планируется выделить также 6 миллиардов рублей. Программа ремонта на 2019 год по дорогам регионального и межмуниципального значения предварительно сформирована и проходит согласование с администрациями районов и городских округов. Они должны определить приоритетность выполнения ремонтных работ на конкретных дорогах", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Глава региона подчеркнул, что после этого планы по ремонту дорог будут вынесены на обсуждение общественности.

В нижегородской агломерации на 2019 год запланирован ремонт 51,7 километров дорог в Нижнем Новгороде и 67,298 километров в области. Совокупный бюджет работ составит около 2 миллиардов рублей, половина из которых – федеральные средства. Дзержинской агломерации в течение шести лет будет выделяться из консолидированного бюджета 470 миллионов рублей ежегодно, из них около 423 миллионов – средства федерации. Уже в следующем году дзержинская агломерация получит первый транш. На эти средства планируется отремонтировать около 45 километров дорог.

Планируется, что до 2024 года не менее 85% дорожной сети нижегородской и дзержинской агломераций будут приведены в нормативное состояние.

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