Эксперт предложил вернуть в поликлиники психиатров и психотерапевтов

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Следует вернуть в штатное расписание поликлиники психиатров и психотерапевтов, сообщил генеральный директор ФГБУ "НМИЦПН им. В. П. Сербского" Минздрава России Зураб Кекелидзе в рамках круглого стола "Психическое и духовное здоровье нации. Роль и задачи медицины, СМИ и общественных организаций".

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые приводит Кекелидзе, в 2020 депрессия выйдет на второе место среди всех заболеваний "по дням нетрудоспособности в течение года". Болезнь в России распространена среди 26% женщин и 12% мужчин. Количество суицидов от депрессии на 100 тысяч населения составляет 15,6%.

"(Следует) вернуть в штатное расписание поликлинического звена врачей психиатров и психотерапевтов. Их оттуда выдавили, их надо вернуть. Мы говорим, что не пойдут в диспансеры. Да они пойдут! Врач-психотерапевт и психиатр должен сидеть в поликлинике, а не то, чтобы врачей общего профиля обучать чему-то. А специалистов надо пересадить туда, тогда это будет работать. И это работало в свое время", — заявил психиатр.

Говоря об изменениях в сфере образования, Кекелидзе выступил за разработку введения цикла психиатрии в ординатуре для врачей общей практики, а также предложил расширить обучение в ординатуре до трех лет для улучшения образования психиатров, психотерапевтов, наркологов и сексологов.

"То, что мы сейчас делаем, и врачебное психиатрическое образование у нас будет не двухлетним, а трехлетним. Два года — общей психиатрии, а третий уже — деление по желанию: психиатр, психотерапевт, либо нарколог", — заявил психиатр.