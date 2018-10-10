Медведев напомнил о важности создания плана защиты от наводнений в Приморье

ГОРКИ, 10 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул важность создания комплексного плана по защите населения от угроз наводнений в Приморском крае.

На встрече с премьером врио главы Приморья Олег Кожемяко рассказал, что в Приморье необходимо завершить работы по устранению последствий наводнений. По его словам, разрушено много дорог, порядка 600 мостов. "Необходима помощь федерального центра и финансовая, чтобы в установленном порядке шаг за шагом восстанавливать мосты, восстанавливать дороги", — добавил он.

Кожемяко подчеркнул, что вопрос наводнений надо решать кардинально, чтобы не допускать таких ситуаций в будущем. По его мнению, решить проблему позволило бы строительство дамб и береговых укреплений.

"Последние шесть лет Приморье подвергается наводнениям ежегодно. В этом году несколько раз было наводнение. Мы выделяем большие средства на выплату пострадавшим. Но самое главное, что люди уже теряют веру в то, что это можно когда-то прекратить, покидают насиженные места, потому что каждый год приходится восстанавливать свой дом", — добавил врио губернатора.

Как отметил Медведев, "должны быть рациональные решения". "Потому что в ряде случаев, может быть, есть смысл подумать о том, чтобы где-то в другом месте строиться. То есть это должен быть комплексный план, связанный с угрозами наводнений", — сказал премьер.

Кожемяко в ответ сообщил, что подготовлен "план, который позволяет покрыть большую территорию Приморья, по строительству водозащитных дамб, береговое укрепление провести". Он отметил, что необходимо поручение премьера профильным министерствам для выделения средств на строительство таких дамб. По его словам, "в течение нескольких лет" власти Приморья эту проблему смогли бы решить.