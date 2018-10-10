Сергей Шнуров вернулся в Instagram, опубликовав фото с фингалом

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, который ранее удалил все публикации в своем аккаунте в социальной сети Instagram, выложил фотографию с синяком под глазом и шутливое стихотворение, объяснившее его поступок.

Ранее музыкант активно использовал Instagram для общения с поклонниками. Именно там Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное футболисту Игорю Акинфееву, сообщил о разводе с женой и записи сингла "Всякое" на свой день рождения, вызвал на баттл телеведущего Владимира Познера. В понедельник он удалил все посты, но в среду опубликовал два новых фото.

На одном из снимков музыкант изображен с синяком под глазом, он сопроводил публикацию стихотворением. В шутливой форме Шнуров рассказал, что получил травму в драке с подписчиком, который возмутился отсутствием фотографий в его профиле.

"Так, вот, с помощью насилья, / Я вернулся в лоно, / Пострадавший очень сильно, / Даже вероломно", — подытожил исполнитель.