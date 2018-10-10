В Москве ожидается густой туман в ночь на пятницу

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Туманы видимостью до 500 метров ожидаются в Москве и области в ночь на пятницу, сообщает портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, антициклон поддерживает в московском регионе теплую погоду без осадков. Но, несмотря на то, что температура воздуха заметно превышает привычные показатели, осень уже ощущается. Ночи стали не такими теплыми, и разница между ночной и дневной температурой весьма существенна.

"Днем 11 октября термометры покажут 10-15 градусов, а в ночь на 12 октября столицу и область окутают туманы. Ведь воздух остынет до нуля — плюс пяти градусов. Из-за резкого выхолаживания воздуха над Москвой и областью сгустятся туманы видимостью 500-1000 метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что днем от ночных туманов не останется и следа — будет малооблачно и тепло, плюс 10-15 градусов.