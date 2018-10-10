Детскую больницу в Карелии оснастили цифровым рентгеновским аппаратом

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Детской республиканской больнице Карелии за счет средств резервного фонда президента Российской Федерации установили цифровой рентгеновский аппарат.

"Мы получили это оборудование, ввели его в эксплуатацию. На сегодняшний день это современный отечественный цифровой рентгеновский аппарат, который позволяет делать рентгеновские снимки в цифровом изображении детям от 0 до 18 лет, с разной массой тела — от 600 граммов до 100 килограммов", — рассказала РИА Новости главный врач Детской республиканской больницы Инга Леписева.

Новый аппарат с педиатрическим программным пакетом отвечает современным критериям, предъявляемым к такой медицинской аппаратуре.

"Внедрение цифровых технологий, конечно, благоприятно сказывается на проведении самих рентгенодиагностических исследований. Во-первых, это повышает и качество самих исследований, и информативность, а самое главное, дает возможность снизить лучевую нагрузку для маленьких пациентов", — отметил заведующий отделением лучевой диагностики Александр Трифанов.

© Пресс-служба Минздрава Карелии Новый аппарат с педиатрическим программным пакетом отвечает современным критериям © Пресс-служба Минздрава Карелии Новый аппарат с педиатрическим программным пакетом отвечает современным критериям

Аппарат оснащен дополнительным специализированным оборудованием для детей младшего возраста, обеспечивает качество и информативность исследований, точность постановки диагноза, возможность применения в хирургии высокотехнологичных малотравматичных методов лечения и диагностики.

Главный врач республиканской больницы добавила, что цифровой аппарат позволяет передавать информацию как по учреждению, так и за его пределы.

"То есть сегодня доктору не нужно спускаться в рентгеновский кабинет, чтобы посмотреть рентгеновский снимок — он может его в электронном виде посмотреть у себя на рабочем компьютере. Кроме того, если потребуется какая-то консультация, то можно в цифровом режиме отправить эти снимки на федеральный уровень — это Москва, Петербург, — если нам нужно проконсультироваться", — сказала Леписева.

В пресс-службе Министерства здравоохранения республики уточнили, что за последние годы в Детской республиканской больнице значительно обновлен парк оборудования, в частности приобретены аппараты УЗИ, наркозно-дыхательная, эндоскопическая, офтальмологическая, стерилизационная и другая медицинская техника.

"Кроме того, по федеральной программе оснащения современным оборудованием детских поликлиник и детских поликлинических отделений в этом году за счет средств федерального бюджета в больницу поступает система для комбинированной электроэнцефалографии, аппарат УЗИ экспертного класса, лор- и офтальмологическое оборудование, включая оптический томограф", — рассказали в пресс-службе.

В состав Детской республиканской больницы входят многопрофильный высокоспециализированный стационар и поликлиника. Больница выполняет функцию скорой и неотложной помощи детям, круглосуточно оказывает плановую и экстренную медицинскую помощь пациентам с хирургическими и соматическими заболеваниями и различными травмами.

За год в больнице лечение проходят около 10 тысяч человек, из них больше тысячи детей в возрасте до одного года, стационарным и амбулаторным больным выполняется более 5 тысяч операций.