IKEA планирует начать продажу товаров для домашних животных в России весной

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Товары для домашних животных должны появится в ассортименте IKEA в РФ весной 2019 года, рассказал журналистам генеральный директор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.

Он напомнил об истории с москвичом, который попросил IKEA вернуть в продажу любимого игрушечного зайца его собаки. Однако эта модель игрушки была снята с производства.

"История получилась действительно очень интересная. В этом году, когда мы отмечаем 75-летие компании, мы говорим всем спасибо за то, что люди были с нами и осознаем, какую роль IKEA играет в жизни многих людей. Одновременно с этим мы осознали, какую роль мы играем не только в жизни людей, но и в жизни домашних животных. И особенно примечательно то, что мы готовимся к вводу ассортимента для домашних животных весной следующего года", — сообщил он.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году в Швеции. Группе принадлежит 367 магазина в 30 странах мира. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров "Мега", в состав каждого из них входит магазин IKEA.