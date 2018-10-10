В Крыму участников брифинга МИД угостят коктебельским "Джазпловом"

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 10 окт — РИА Новости. Участников брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой, который пройдет на даче гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева в крымском Коктебеле, угостят "Джазпловом".

Плов на 150 гостей приготовил повар Искандер Бахиев. Название же "Джазплов" связано с тем, что Коктебель знаменит масштабным культурным международным фестивалем Кoktebel Jazz Party.

"Это классический ферганский плов из крымских продуктов. Его приготовление заняло около 4 часов. В обиходе этот плов еще называют "Джазплов", и я согласен с этим, потому на всех джаз-фестивалях мы в основном угощаем гостей этим пловом", — рассказал Бахиев РИА Новости, отметивший, что сам он по специальности врач, а кулинария — это, скорее, его хобби.

Официальный представитель МИД РФ уже прибыла в Крым, чтобы провести еженедельный брифинг, в котором ожидается участие порядка 80 журналистов. По словам Киселева, на участие в брифинге аккредитовались в том числе иностранные журналисты.

Брифинг даче Киселева пройдет по предложению Захаровой после того, как ранее ряд СМИ написали о существовании якобы "секретной дачи" гендиректора МИА "Россия сегодня" в Коктебеле. На предложение Киселев ответил: "Добро пожаловать!". Официальный представитель МИД России отметила, что особенно хотела бы пригласить на предстоящий брифинг представителей иностранных СМИ, которые "обратили наиболее пристальное внимание" на дом Киселева, в частности американских СМИ.

Киселев подчеркнул, что открыт для журналистов. "У нас открытый дом. У нас нет забора какого-то. Сюда можно зайти спокойно. У нас всегда много гостей. Нам ничего скрывать. Этому дому 15 лет", — отметил он.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" рассказал, что дом в Коктебеле – "любимое место нашей семьи". "С этим место очень много связано. Рассчитываем на доброе отношение, в том числе журналистов. Я испытываю доверие к коллегам", — подчеркнул он.

Киселев признался, что крымский поселок занимает особое место в его жизни: "У нас четверо детей, и когда спрашиваешь, какая страна самая лучшая, они хором кричат: "Коктебель!".

Он рассказал, что для его семьи с этим местом очень многое связано. "В Коктебеле мы познакомились с Машей, моей женой. Так что это место нам абсолютно родное", — сказал Киселев журналистам.

Коктебель — поселок городского типа на юго-востоке Крыма. Входит в городской округ Феодосия. Поселок расположен на берегу Коктебельского залива, у подножия вулканического массива Карадаг.

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