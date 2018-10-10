Минобрнауки не планирует менять количество бюджетных мест в вузах

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования пока не планирует менять количество бюджетных мест в вузах РФ, заявил глава ведомства Михаил Котюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Есть законодательно установленный объем государственных гарантий на предмет получения высшего образования, соответственно эти параметры сейчас изменять не планируем… Конкурс на распределение этих цифр проводится заранее… (места) на учебный год 2019/20 уже были распределены. При этом это очень многогранная задача, и там очень важно учитывать потребности рынка труда", — сказал Котюков, отвечая на вопрос об изменении количества бюджетных мест.