Дагестанские власти назвали цель "антиэкстремистского" конкурса

МАХАЧКАЛА, 10 окт — РИА Новости. Власти Дагестана организовали "антиэкстремистский" конкурс, чтобы пользователи интернета не только потребляли информацию, но и фильтровали ее, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя координационного информационно-культурного центра Сабина Курбанова.

Власти Дагестана открыли горячую линию, которая будет собирать ссылки на материалы, разжигающие межнациональную рознь в интернете.

На официальном сайте горячей линии сообщается, что самые активные пользователи, которые будут сообщать о материалах, разжигающих межнациональную рознь в интернете смогут выиграть смартфон, гироскутер и другие призы. За первое место — iPhone, за второе место — Xiaomi, за третье место — Xiaomi.

Исполняющий обязанности руководителя Координационного информационно-культурного центра Сабина Курбанова сообщила РИА Новости, что основная цель конкурса — привлечение пользователей интернета и побуждение к активности не только на предмет потребления информации, но и ее фильтрации.

"Одно дело, если мы просматриваем информацию, но нужно просто быть внимательными. Важно донести до людей, что экстремизм и борьба с экстремизмом не задача соответствующих органов, это то, что может и должен делать каждый из нас. То есть мы увидели комментарий под какой-то фотографией: "Бей кого-то, освободи родную землю от того-то" с указанием каких-то национальностей. Нужно чтоб мы поняли, что сегодня человек написал это, а завтра его кто-нибудь услышит, поддержит, послезавтра еще кто-то присоединится, создадут группу, а потом они придут бить тебя, потому что ты не подходишь по их критериям правильности", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, "ответственность лежит на каждом из нас и мир в республике зависит от каждого и от нашего внимания в том числе".