Жители Челябинска выберут имя для аэропорта

ЧЕЛЯБИНСК, 10 окт – РИА Новости. Общественная палата Челябинской области запустила процедуру по выбору названия аэропорта Челябинска, так, каждый житель региона с 10 октября может предложить свое название и отправить его в адрес региональной Общественной палаты, сообщила в среду пресс-служба палаты.
"Выбор имени для челябинского аэропорта будет проходить в несколько этапов. Первый стартовал еще на прошлой неделе: свои предложения озвучили члены и эксперты общественной палаты Челябинской области. Второй этап начался сегодня – ОП ждет предложений от жителей региона. Свои идеи с именами выдающихся земляков необходимо присылать на электронную почту op174@inbox.ru с пометкой "Великие имена России", — говорится в сообщении.
Высылать свои названия можно в срок до 15 октября или приносить по адресу в Челябинске – проспект Ленина, 59, 104 офис, добавляется в сообщении.
Общественная палата уточняет, что в настоящее время в лонг-листе заслуженный архитектор РСФСР Евгений Александров, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, создатель "мирного" атома Игорь Курчатов, олимпийская чемпионка Елена Елесина, Народный артист РСФСР Наум Орлов и другие.