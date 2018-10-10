Бразильского старовера вышлют на родину из далекого сибирского поселка

КРАСНОЯРСК, 10 окт — РИА Новости. Бразильца, который завел семью на севере Красноярского края и живет в деревне по старообрядческим законам, депортируют на родину, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы регионального главка МВД.

Ранее красноярская общественница Ольга Суворова в своем аккаунте Facebook разместила информацию, что старовер Ханофер Ефимофф ди Кейрос по решению суда будет депортирован в Бразилию. По ее словам, он попал в Монастырский скит на реке Дубчес еще ребенком, его мать умерла, а от отца в Бразилии нет вестей. Всю жизнь он считал своей родиной Россию. В поселке у него жена, с которой он венчался по старообрядческим обычаям, и трое малолетних детей. Никаких документов они не оформляли.

"Двадцать восьмого сентября суд принял решение об его административном выдворении за пределы Российской Федерации. В настоящее время мужчина находится в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Красноярскому краю. Сотрудниками УВМ ГУ МВД по краю совместно с консульским учреждением осуществляется работа по документированию гражданина свидетельством о возвращении на родину", — сказала Барышникова.

Суворова сообщила, что в данный момент жена старовера с детьми приехала в Красноярск на теплоходе для того, чтобы сделать тест ДНК, доказывающий родство бразильца и детей.