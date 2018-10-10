Медведев вручает госнаграды агрономам и зоотехникам

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии открытия 20-й агропромышленной выставки Золотая осень в Москве. 10 октября 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии открытия 20-й агропромышленной выставки Золотая осень в Москве. 10 октября 2018

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручает государственные награды на форуме "Золотая осень", среди награждаемых — агрономы и зоотехники.

Орден Почета Медведев вручит директору Российского научно-исследовательского института информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса Вячеславу Федоренко, орден Дружбы — замгендиректора по животноводству племенного завода "Рабитицы" Татьяне Карапыш. Знак отличия "За безупречную службу" получит заместитель директора департамента правового обеспечения министерства сельского хозяйства РФ Андрей Герасимов.

Кроме того, Медведев вручит медаль ордена "За заслуги перед Отечеством второй степени" главному зоотехнику сельскохозяйственного производственного кооператива "Верный" Зое Ворошиловой, главе агрофирмы им. Павлова Геннадию Горбунову и другим.

Звание "Заслуженный работник пищевой индустрии" присвоят Любови Костроминой из Новоалтайска и Любови Романовой из Магнитогорска. На церемонии также присвоят звания заслуженных работников сельского хозяйства РФ.