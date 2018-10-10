Слушания в ГД о запрете на возврат товаров запланированы на 17 октября

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Парламентские слушания в Госдуме о запрете на возврат поставщику продовольственных товаров запланированы на 17 октября, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая (ЕР).

"Мы провели работу с профильными комитетами Государственной Думы и предложили проведение парламентских слушаний на 17 октября. Хорошим знаком считаем то, что наше предложение поддержано на совещании у Дмитрия Николаевича Козака. И мы, и правительство заинтересованы в открытом диалоге российских производителей и торговых сетей для построения честных и равноправных правоотношений", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

Как пояснила пресс-служба парламентария, в ходе слушаний планируется обсудить вопросы дополнения основных направлений государственной аграрной политики и установление запрета на возврат поставщику продовольственных товаров, не проданных по истечении определённого срока, а также поднять вопросы защиты отечественных производителей от иных дискриминационных практик торговых сетей.

В сообщении также отмечается, что инициативу Яровой о проведении обсуждения вопросов защиты отечественного производителя в ГД поддержали участники совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, состоявшегося 9 октября.

В январе текущего года 30 депутатов во главе с Яровой разработали законопроект, согласно которому ритейлерам запрещается заключать договоры, в которых есть условие о возврате поставщику товара, не проданного по истечении срока годности. Парламентарии мотивировали такой запрет увеличением числа возвратов. В сегменте хлебных изделий этот показатель достигал 50% от общего объема поставок, в сегменте мясной продукции — 30%.

Госдума в июле 2018 года приняла в первом чтении законопроект, запрещающий возврат поставщикам продуктов, которые не были проданы торговыми сетями за определенный срок. Сейчас торговые сети и поставщики могут заключать договоры, предусматривающие возможность возврата продуктов, если это выгодно обеим сторонам, но законом запрещено навязывать включение в договор условия о возврате.