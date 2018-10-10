Власти Ингушетии призвали жителей не поддаваться на провокации в соцсетях

Участники митинга, несогласные с соглашением об определении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, в Магасе. Архивное фото

Участники митинга, несогласные с соглашением об определении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, в Магасе. Архивное фото

НАЛЬЧИК, 10 окт — РИА Новости. Помощник главы Ингушетии Артем Перехрист призвал жителей республики не поддаваться на провокации в социальных сетях.

"В очередной раз через соцсети идут призывы к людям собираться в связи с якобы заседанием народного собрания с приездом делегации из Чечни во главе с Магомедом Даудовым (спикером парламента Чечни — ред.) или будто приехавшим Муратом Зязиковым (экс-президентом Ингушетии — ред.). На сегодня все это не имеет ничего общего с действительностью", — заявил Перехрист журналистам.

По его мнению, в следующий раз люди, которые пытаются дестабилизировать общество и внести смуту, могут не погнушаться и "воскресить кого-нибудь из мертвых".

"Я прошу людей и СМИ не поддаваться на провокации, вдумываться и анализировать мотивы людей, которые занимаются такими призывами", — добавил помощник главы региона.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе. При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. В субботу власти Ингушетии санкционировали с понедельника митинг, который проводится на новой площадке в Магасе — возле здания национальной телерадиокомпании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Ингушетии и получает информацию от руководства республики.

В понедельник полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников и глава управления по внутренней политике администрации президента России Андрей Ярин обсудили с представителями общественности Ингушетии вопросы стабилизации общественно-политической обстановки в регионе. О решениях, принятых на встрече, в полпредстве не сообщили.