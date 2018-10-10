На олимпиаду "Я - профессионал" поступило более 100 тысяч заявок

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Более 100 тысяч заявок для участия в студенческой олимпиаде "Я — профессионал" поступило за две недели с начала регистрации, которая продлится до 22 ноября, сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации АНО "Россия — страна возможностей".

Олимпиада "Я — профессионал" — один из проектов АНО "Россия — страна возможностей", указ о создании которой был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае текущего года.

"Участники продолжают активно регистрироваться на студенческую олимпиаду "Я — профессионал": более 100 тысяч заявок поступило менее чем за две недели после официального старта регистрации 26 сентября", — говорится в сообщении.

В организации напомнили, что в 2018-2019 учебном году олимпиада проводится по 54 направлениям. Дипломанты олимпиады получат денежные премии в размере 200 тысяч и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны, а также профиль в Национальной базе "Я — профессионал", которая предоставит возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.

На портале уже доступны демоверсии заданий, которые позволят лучше подготовиться к испытаниям. В зависимости от направления они отличаются по формату и времени на их выполнение. Зарегистрироваться на олимпиаду можно до 22 ноября на портале yandex.ru/profi/.

Как отметила руководитель олимпиады Валерия Касамара, больше всего заявок поступило на направления "Экономика" (5830), "Лечебное дело и педиатрия" (5165), "Менеджмент" (5102), "Математика" (5017), "Психология" (4980), "Программирование и информационные технологии" (3919), "Управление персоналом" (3511), "Биология" (3356), а также "Юриспруденция" (3316) и "Государственное и муниципальное управление" (3140).

"Каждый участник на отборочном онлайн-этапе может попробовать свои силы в любом количестве направлений, и мы призываем активно пользоваться этой возможностью. Что касается вузов, то по данным на 9 октября наибольшую активность проявляют студенты НИУ ВШЭ, ДВФУ, Первого МГМУ имени Сеченова, УрФУ имени Ельцина, СФУ, СПбГУ, СПбПУ, ТюмГУ, МГУ имени Ломоносова и Университет ИТМО", — цитирует пресс-служба АНО слова руководителя олимпиады.

Олимпиадные задания составлены научными сотрудниками российских вузов и профессионалами крупных государственных и частных компаний и рассчитаны в первую очередь на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры. Партнерами олимпиады "Я — профессионал" выступают более 100 российских компаний, которые участвуют в разработке заданий и организации стажировок для дипломантов.