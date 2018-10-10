Владивосток должен стать третьей столицей России, считают в ОП Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт — РИА Новости. Владивосток должен стать не только столицей ДФО, но и Восточной столицей России, для принятия этого решения нужно проводить опросы или референдум, сообщил РИА Новости председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий.

Хабаровск является центром Дальневосточного федерального округа с момента его образования (2000 год). Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко в субботу заявил, что столицей Дальнего Востока нужно сделать Владивосток. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что не согласен с предложением главы соседнего Приморского края.

"Мы и за то, чтобы Владивосток стал столицей ДФО как минимум, а в идеале — Восточной столицей России как центра международного сотрудничества в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе – ред.). Чтобы Владивосток стал третьей столицей – после Москвы и культурной столицы Санкт-Петербурга. Второй столицей, если не считать Санкт-Петербург", — сказал Ступницкий.

По его словам, вопрос получения статуса городом — это вопрос государственного управления.

"Но поскольку он имеет под собой основу общественного реагирования, нужно проводить опросы, возможно, референдум. Нужно смотреть нормативно-правовую базу. ОП — площадка, на которой консолидируются общественные силы, гражданское общество, и мнение граждан нужно учитывать", — сказал Ступницкий.

По его словам, ОП подключится к вопросу. "У нас есть эксперты, профессионалы, которые могут помочь в этом вопросе", — добавил собеседник агентства.