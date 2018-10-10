Спасти рядового москвича: как проходят соревнования городских спасателей

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Каждую осень московские пожарные и спасатели отправляются в областные леса. И не по грибы, а на ежегодный Чемпионат по многоборью. Там участники соревнований покоряют скалодромы, бросаются в ледяную воду за пострадавшими и ищут потерявшихся детей в лесу. К дистанции в Лыткарино присоединилась корреспондент РИА Новости и узнала, как стать лучшим среди своих.

Участвуют все

В дни проведения Чемпионата по многоборью среди спасателей живописный лес в подмосковном Лыткарино превращается в настоящий тренировочный полигон. Размокшую после дождя землю перед стартовой точкой укрывает толстый слой опилок, сразу за ней возвышается скалодром, а рядом над крутым склоном натянуты веревки для подъема носилок.

В ожидании старта команды спасателей тщательно проверяют экипировку и проговаривают стратегию. Для многих этот Чемпионат – не первый. Такие соревнования проводятся с 1999 года. В этом году в них участвуют 140 команд Пожарно-спасательного центра (ПСЦ) Москвы.

"Чемпионат проводится среди дежурных смен наших подразделений. В каждом подразделении по пять смен, в каждой команде – четыре человека. В день дистанцию проходят до 30 команд. Это обязательное ежегодное мероприятие для всех. Так мы оцениваем уровень профессиональной подготовки и каждой смены индивидуально, и всего подразделения", – объясняет заместитель начальника Пожарно-спасательного центра Андрей Калгин.

Дистанция в Лыткарино – второй этап соревнований среди спасателей Москвы. Первый, по словам Калгина, участники проходили на тренировочном полигоне ПСЦ в Апаринках, где организаторы сымитировали несколько техногенных катастроф. Спасательные команды на время вызволяли пострадавших из-под завалов, выносили людей из задымленных помещений, переносили жертв через разрушенный мост.

Все ситуации, рассказывает один из организаторов соревнований Александр Квитка, смоделированы максимально реалистично и учитывают особенности развивающейся Москвы.

"Технологии не стоят на месте, в том числе в области спасения: это и оборудование, и специфические тактики. Москва – мегаполис, который непрерывно растет. Соответственно, характер техногенных и природных аварий так или иначе меняется. Мы стараемся шагать в ногу со временем и каждый год ставим задания с учетом этих изменений", – объясняет Квитка.

Одно из основных изменений последних лет – присоединение Новой Москвы к столице. На территории ТиНАО немало лесопарков и заповедников, в которых спасатели должны действовать так же эффективно, как в городе. Для проверки необходимых навыков в Лыткарино и создана природная дистанция, разделенная на две зоны – лес и воду.

Первой на старт выходит команда аварийно-спасательного отряда (АСО) №1 в полной экипировке: на поясах бряцают карабины, на плечах – огромные мотки веревок, все четверо держат носилки. Спасатель второго класса Денис Шевчук признается: соревнования на природе – не самый простой этап.

"Конечно, мы готовились и знаем, что нас ждет. Но в основном мы работаем в техногенной средой, а с природой связываемся реже. Для нас главное – ничего не забыть и правильно отработать все задания. У нас нет желания "порвать соперника". Зато есть азарт доказать самим себе, что мы можем работать качественно", – отмечает Шевчук, поправляя шлем.

Сто минут на спасение

По команде одного из судей спасатели поднимают носилки и срываются с места в подлесок. Первая остановка лесного этапа – скалодром. Пока двое участников покоряют вершину и страхуют друг друга, остальные вызволяют манекен пострадавшего из-под упавшего дерева. Вручную огромный ствол не поднять даже вдвоем – приходится сооружать рычаг из веревок и карабинов.

"На лесную и водную зоны отводится по сто минут. Это контрольное время устанавливается судейской бригадой из действующих и бывших наших спасателей, которые заранее сами проходят дистанцию и рассчитывают время выполнения заданий. Если команда превышает лимит времени, она снимается с дистанции", – объясняет организатор соревнований Квитка.

За ходом командной работы по спасению на каждой точке внимательно следят наблюдатели. В зачет идет все: скорость решения задачи, правильность действий, качество оказания первой медицинской помощи. Если спасатели допускают ошибку, им начисляется штрафной балл, который обязательно учтут при вынесении финальных оценок.

"По итогам соревнований мы проводим анализ выступления для каждого подразделения. И если видим, что по каким-то направлениям наши спасатели проседают, то вводим дополнительные занятия по этим дисциплинам в программу профессиональной подготовки на следующий год", – говорит Квитка.

Вызволив пострадавшего из-под дерева, спасатели тут же отправляются на вторую точку. Здесь им предстоит забраться по крутому обрыву наверх вместе с пострадавшим, зафиксированным на носилках. После этого – также вместе спуститься вниз с другой стороны, при этом не причинив вреда или дискомфорта пострадавшему.

"По предварительным оценкам судей, в этом году результаты вдвое выше, чем в 2017-м. Ребята рвутся в бой, потирают руки и стремятся показать достойный уровень своей подготовки", – отмечает замначальника ПСЦ Калгин.

После спуска команды оставляют манекен и с носилками бегут на следующую точку в лесу. Здесь начинается самое сложное и, по признанию участников, интересное. Спасатели перебираются через глубокий овраг по воздушной переправе: натягивают веревку между берегами и, словно цепкие мартышки, переправляются вместе с оборудованием на противоположную сторону. Там им выдают GPS-навигаторы и координаты, по которым необходимо найти заблудившегося в лесу ребенка.

"Эта задача выполняется спасателями с учетом всех техник безопасности и охраны труда. Наши дети – опытные участники туристических кружков Москвы, рядом с ними находятся наблюдатели. Спасатели должны сами вынести ребенка из леса на носилках – по правилам, двигаться он не может", – объясняет Квитка.

Первой до финиша со спасенным ребенком добирается команда, стартовавшая второй – на прохождение лесного этапа у спасателей ушло 42 минуты. После небольшого перерыва и пары глотков воды участники отправляются на пляж, на второй этап соревнований на воде.

Неслучайные люди

Сложность заданий на водном этапе ничем не уступает лесной дистанции. Каждые 15 минут в холодную воду погружаются по два человека в спецкостюмах из каждой команды. Их первая задача – спасти пострадавшего со льдины и вытащить его на берег сквозь небольшой тоннель из металлических прутьев, при этом не дав захлебнуться. Затем, на соседней точке, команда должна вытащить пострадавшего из-под водяной толщи на расстоянии около 50 метров от берега. После – обязательное упражнение на оказание первой медицинской помощи на манекене.

"Потом ребята должны спасти со льдины еще одного пострадавшего, проложив путь по понтонам с помощью лестницы, и вместе с ним проплыть на лодке по коридору из буйков до следующей точки на другом берегу. Там они бросают круг и конец Александрова на точность и дальность, а потом на лодке финишируют там, где начали", — перечисляет замначальника ПСЦ Калгин.

Перспектива промокнуть в не по-летнему холодном озере участников соревнования, кажется, не пугает совсем. Первые финиширующие на лодке даже что-то поют, ритмично взмахивая веслами. На причал они выбираются с улыбками и хлопают друг друга по плечам. Испытание для них закончено, теперь можно переодеться в сухую одежду и понаблюдать, как справляются с заданиями коллеги.

Думать об оценках пока рано. По словам главного судьи Чемпионата Андрея Иванова, судейская бригада подведет итоги после того, как все 140 команд пройдут конкурсные этапы. Почет и грамоты достанутся только трем командам, лучшим по всем показателям.

"Мы не делаем никаких поблажек из-за погодных условий, тут уж кому как повезет. Бывает и так, что в плохую погоду команды выступали лучше, чем их коллеги в хорошую", — отмечает Иванов. По его словам, залог успеха – не солнце над головой, а коллективная работа, командирская воля и уровень профессиональной подготовки.

Главный судья уверен: на соревнованиях среди спасателей схалтурить невозможно, как и в любом командном виде спорта.

"Схалтурит один, проиграют все. Если ты не выполнил задачу, не спас пострадавшего, то, скорее всего, предназначение пожарного-спасателя – не твое. Обманывать пытаются только недобросовестные работники, случайные люди. В рядах наших спасателей таких нет", — заключает Иванов.