В Москве в жилых домах заменили около 13 тысячи лифтов

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Порядка 13 тысяч лифтов установлено в многоквартирных домах в Москве в рамках реализации региональной программы капитального ремонта, сообщили в среду в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"Тринадцать тысяч лифтов более чем в 1,5 тысячи многоквартирных домов заменили по программе капитального ремонта в столице" — рассказали в комплексе журналистам.

В рамках региональной программы капитального ремонта проводят полную замену силового оборудования, системы управления и безопасности, кабины лифта, оборудования в лифтовой шахте, дверей на этажах, напомнили в пресс-службе.

"В столице устанавливается современное лифтовое оборудование отечественного производства. Новое оборудование значительно превосходит старое, например, устанавливаются лебедки с частотно-регулируемым приводом, который обеспечивает комфорт, плавность движения, точность остановки и экономию электроэнергии до 40% по сравнению с нерегулируемым главным приводом лифта", — отметили там.

Также для удобства слабовидящих групп населения на вызывных постах и панелях приказов надписи продублированы шрифтом Брайля. Кроме того, новое оборудование оснащено световой индикацией о местонахождении и направлении движения лифта на каждом этаже, а также функцией оповещения о прибытии на этаж, добавили в комплексе городского хозяйства.