Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Погода без осадков и с температурой воздуха от плюс 11 до плюс 14 градусов прогнозируется в Москве в среду, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня столичный регион окажется в теплом секторе североатлантического циклона. Погода в Москве ожидается с переменной облачностью, без осадков", — сказали в центре погоды.

Максимальная температура в городе составит плюс 11 — плюс 13 градусов, по области от плюс 9 до плюс 14 градусов.

Ветер в регионе прогнозируется западный со скоростью 4-9 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.