Кабмин внес в Госдуму законопроект о штрафах за ложные данные об инвалидах

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о введении административной ответственности в виде штрафов за ложные данные об инвалидах, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение порядка представления сведений в федеральный реестр инвалидов и их размещения в таком реестре", — говорится в документе.

Согласно данным, законопроектом предлагается установить административную ответственность в виде штрафа за непредставление должностным лицом подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов сведений, неразмещение или нарушение порядка и сроков размещения сведений, их размещение не в полном объеме, а также за размещение в реестре ложных сведений.

Поясняется, что с 1 января 2018 года информация из реестра используется в том числе при оказании госуслуг, а отсутствие данных или их искажение приводит к невозможности предоставления госуслуг в сферах охраны здоровья, соцобеспечения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.

Федеральный реестр информации об инвалидах действует в России с 1 января 2017 года. Сведения в реестре включают в себя информацию о группе, причинах, дате установления инвалидности, об образовании, программах реабилитации, размере выплат и компенсаций, лекарственном обеспечении и прочем. В реестре каждому инвалиду предоставлен доступ к личному кабинету, где отражается информация обо всех денежных выплатах и других мерах социальной поддержки.