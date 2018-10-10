Роспотребнадзор сообщил об активности вируса гриппа и ОРВИ в начале октября

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора фиксируют низкий уровень активности гриппа во всех странах Европейского региона, в том числе низкую заболеваемость ОРВИ в России, сообщается на сайте ведомства.

"По информации ЕРБ ВОЗ во всех странах Европейского региона активность гриппа регистрируется на низких уровнях, отмечается спорадическое выявление вирусов гриппа", — говорится в сообщении.

В России за первую неделю октября также отмечается низкая заболеваемость ОРВИ, которая обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии, сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам мониторинга Роспотребнадзора за циркуляцией респираторных вирусов, "за прошедшую неделю вирусов гриппа не обнаружено".

Вакцинация проводится во всех субъектах РФ, "на 05.10.2018 за счет средств федерального бюджета привито 8,5 миллиона детей (48% от запланированного количества) и 21,2 миллиона взрослых (49%), в том числе более 94 тысяч беременных женщин", говорится в сообщении.

Также отмечается, что за счет других источников привито более 2,2 миллиона человек, из них за счет работодателей – более 1,2 миллиона. Суммарно привито 31,8 миллиона человек (22% от численности населения).