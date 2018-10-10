Роспотребнадзор сообщил об активности вируса гриппа и ОРВИ в начале октября

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора фиксируют низкий уровень активности гриппа во всех странах Европейского региона, в том числе низкую заболеваемость ОРВИ в России, сообщается на сайте ведомства.
В России за первую неделю октября также отмечается низкая заболеваемость ОРВИ, которая обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии, сообщили в надзорном ведомстве.
По результатам мониторинга Роспотребнадзора за циркуляцией респираторных вирусов, "за прошедшую неделю вирусов гриппа не обнаружено".
Также отмечается, что за счет других источников привито более 2,2 миллиона человек, из них за счет работодателей – более 1,2 миллиона. Суммарно привито 31,8 миллиона человек (22% от численности населения).