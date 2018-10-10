Минэкономразвития поддержало проект эко-кластера "Леопарды на Гамова"

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Минэкономразвития поддержало проект создания кластера "Леопарды на Гамова" в Приморье, сообщила журналистам гендиректор АНО "Дальневосточные леопарды", советник спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности экологии и транспорта Елена Гангало.

"Мы в ближайшее время, в соответствии с решением правительства, будем передавать большой участок — шесть тысяч гектаров – "Земле леопарда"… Мы провели соответствующее совещание в Минэкономразвития, этот инвестиционный проект нашел горячую поддержку в Москве", — сказала Гангало на церемонии открытия мемориала в память о присвоении нацпарку "Земля леопарда" имени профессора Николая Воронцова — выдающегося ученого, природоохранника и государственного деятеля.

Он отметила, что развитие парка должно дать толчок развитию муниципальных территорий. Это будет круглогодичный экопарк с экотропами, конными маршрутами.

"Таким образом, мы даем новую жизнь Хасанскому району – новые налоги, новые инфраструктурные возможности. Близость к Китаю открывает для нас новые границы. Это будет связано не с бизнесом. Это исключительно история экологического просвещения. Ориентировано это будет как на китайских туристов, так и на жителей Приморья, Хабаровска", — добавила Гангало.

По ее словам, теперь, когда численность леопарда увеличилась, специалисты надеются на серьезную поддержку ученого сообщества в вопросах разнообразия и реинтродукции вида. "Поэтому имя Воронцова – символично, оно призвано объединить усилия научных, общественных и природоохранных организаций", — заявила Гангало.

Гангало в рамках Восточного экономического форума-2018 в сентябре сообщала, что туристические маршруты в кластере "Леопарды на Гамова" заработают к 2020 году, там предполагается развитие экотуризма. Сейчас территория принадлежит АНО "Дальневосточные леопарды". Планируется, что позже кластер перейдёт в собственность нацпарка "Земля леопарда".