В Приморье рассказали, как увеличить популяцию дальневосточного леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Создание трансграничного с КНР резервата в Приморье позволит увеличить численность дальневосточного леопарда в Китае, сообщила журналистам гендиректор АНО "Дальневосточные леопарды", советник спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности экологии и транспорта Елена Гангало.

Об этом она рассказала на церемонии открытия мемориала в память о присвоении нацпарку "Земля леопарда" имени профессора Николая Воронцова — выдающегося ученого, природоохранника и государственного деятеля.

"У нас большие планы, связанные с расселением леопарда на территории Уссурийского заповедника. Мы лелеем надежду на поддержку китайских коллег по созданию трансграничного резервата, потому что с той стороны тоже будет нацпарк – 1 миллион гектаров", — сказала Гангало.

По ее словам, сегодня замысел создания трансграничного резервата предельно прост с точки зрения его осмысления, но бесконечно сложен в связи с международными усилиями, которые надо предпринять по созданию этой территории.

"Есть формат взаимодействия нацпарков приграничных территории – трансграничный резерват. КНР уже создала дирекцию нацпарка, он идет вдоль границ "Земли леопарда". Это будет 1 миллион гектаров… Резервная популяция у нас, у нас 40 самок, и миграционный ход леопарда уже изучен, он интенсивен. Усилия, связанные с созданием резервата, должны дать беспрецедентное увеличение численности (леопарда) с той стороны. Нам, конечно, хочется контролировать, как наши кошки живут там, — это общая мониторинговая сеть, общие научные исследования, скорее всего, общие научные гранты", — отметила Гангало.

По ее словам, без китайских коллег здесь не обойтись.

"В ближайшее время мы планируем пригласить их к себе — уже созданную дирекцию, чтобы трансграничный резерват маленькими шагами стал очевидностью для нас. Пока это исключительно инициатива РФ", — отметила она.

Ранее директор нацпарка "Земля леопарда" Виктор Бардюк сообщал, что все предпосылки для создания российско-китайского трансграничного резервата для охраны амурских тигров и дальневосточных леопардов уже есть, межправительственное соглашение по этому вопросу могут подписать через два года.

Дальневосточный леопард — редчайшая крупная кошка мира, внесенная в Красную книгу России и Приморского края, Красный список Международного союза охраны природы. Сегодня 70% ареала дальневосточного леопарда расположены в границах нацпарка "Земля леопарда" в Приморье. В 2017 году на этой территории зафиксировано 86 взрослых особей леопарда и 21 котенок. Еще более 200 дальневосточных леопардов живут в зоопарках по всему миру. Это потомки изъятых из леса хищников. Популяция в неволе считается резервной и в будущем может стать основой для реинтродукции леопардов.