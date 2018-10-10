ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Ранее закрытый мусоросжигательный "Спецзавод № 1" во Владивостоке, на который жаловались президенту РФ Владимиру Путину, вновь запустят на неделю, чтобы уничтожить скопившийся мусор, сообщает администрация края.

На пресс-конференции президента 14 декабря 2017 года журналист из Владивостока рассказал, что дым от мусоросжигательного завода загрязняет воздух в микрорайоне для военных Снеговая Падь. Путин ответил, что постарается разобраться в проблеме Снеговой Пади, где однажды побывал. Президент поручил к февралю проверить, соблюдает ли мусоросжигательный завод в Приморье экологическое законодательство. Как ранее сообщала администрация города, межведомственная проверка не нашла нарушений в работе завода. Предприятие прекратило свою работу 1 сентября 2018 года.

"Из-за внепланового ремонта теплосети с 20 по 27 августа 2018 года было принято решение остановить сжигание мусора уже 20 числа. Из-за преждевременной остановки деятельности завода в накопительном бункере осталось около 400 тонн мусора. Были проработаны различные варианты выемки накопленных отходов из бункера и их транспортировки на полигон коммунальных отходов. Но из-за конструктивных особенностей накопительного бункера выполнение данной процедуры оказалось невозможно", — говорится в сообщении.

Региональный оператор по обращению с отходами сообщил, что "единственно возможным и правильным вариантом остается только сжигание оставшегося мусора – такое решение было принято".

Руководство завода обязуется сжечь отходы за 5-7 дней. После этого завод полностью законсервируют, отмечают власти края.

Мусоросжигательный "Спецзавод № 1" построен в 1979 году. В прошлом году предприятие закупило отечественные фильтры за 12 миллионов рублей, но, как отмечают власти, функционировать на 100% по техническим причинам они не могут: монтаж в целях экономии не был учтен при закупке.