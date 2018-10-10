ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Ранее закрытый мусоросжигательный "Спецзавод № 1" во Владивостоке, на который жаловались президенту РФ Владимиру Путину, вновь запустят на неделю, чтобы уничтожить скопившийся мусор, сообщает администрация края.
"Из-за внепланового ремонта теплосети с 20 по 27 августа 2018 года было принято решение остановить сжигание мусора уже 20 числа. Из-за преждевременной остановки деятельности завода в накопительном бункере осталось около 400 тонн мусора. Были проработаны различные варианты выемки накопленных отходов из бункера и их транспортировки на полигон коммунальных отходов. Но из-за конструктивных особенностей накопительного бункера выполнение данной процедуры оказалось невозможно", — говорится в сообщении.
Руководство завода обязуется сжечь отходы за 5-7 дней. После этого завод полностью законсервируют, отмечают власти края.
Мусоросжигательный "Спецзавод № 1" построен в 1979 году. В прошлом году предприятие закупило отечественные фильтры за 12 миллионов рублей, но, как отмечают власти, функционировать на 100% по техническим причинам они не могут: монтаж в целях экономии не был учтен при закупке.