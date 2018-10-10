В Пятигорске начинается политологический форум "Российский Кавказ"

ПЯТИГОРСК, 10 окт — РИА Новости. Шестой международный политологический форум "Российский Кавказ" стартует в Пятигорске, за два дня он соберет свыше 350 экспертов, в том числе историков, специалистов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, общественных, религиозных и научных деятелей, представителей иностранных государств, сообщают организаторы.
Работа форума пройдет по четырём тематическим направлениям: "Формирование общероссийской гражданской идентичности в Северо-Кавказском регионе", "Развитие рекреационных ресурсов Северо-Кавказского региона", "Социально-экономическое развитие Северо-Кавказского региона и его влияние на укрепление межнационального и межконфессионального единства России", "СМИ как фактор гармонизации межнациональных отношений".
Организатором форума традиционно выступает Федеральное агентство по делам национальностей, отмечено в релизе.