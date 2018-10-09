Татарстан реализует проект реновации молодежных центров и клубов

КАЗАНЬ, 9 окт — РИА Новости. Архитектурные концепции реновации молодежных центров и подростковых клубов разработаны в Татарстане, часть из них будет реализована в 2019 году, сообщает пресс-служба президента республики.
"Архитектурные концепции реновации татарстанских молодежных центров, подростковых клубов, оздоровительных лагерей и домов культуры и план их контентного наполнения презентовали сегодня президенту Татарстана Рустаму Минниханову участники архитектурного воркшопа "МАРШ". Концепции были разработаны командами архитекторов под руководством специалистов в области управления социокультурными объектами", — говорится в сообщении.
Инициатором подобного взаимодействия выступило министерство по делам молодежи Татарстана. Организаторы воркшопа – правительство республики, фонд "Институт развития городов Республики Татарстан", архитектурная школа "МАРШ". Перед архитекторами стояла глобальная задача: переосмыслить советские морально устаревшие культурные центры модернистской эпохи и превратить их в современные открытые дружелюбные пространства.
Минниханов положительно оценил представленные проекты, отметив, что они очень интересные, и предложенные креативные идеи должны быть использованы. По его мнению, сегодня важно менять сознание людей, и благоустроенные общественные пространства и общественные объекты помогают в этом. Для таких проектов, по словам президента Татарстана, важно правильно написать техническое задание, рассчитать смету и при этом не потерять креативную составляющую.
"Надо использовать имеющийся у нас потенциал. Раньше такой возможности не было. Сегодня мы располагаем специалистами, архитекторами, есть идеи, и то, что сегодня нам предлагают, можно реализовать и уложиться в смету. Главное правильно использовать инвестиции", — сказал Минниханов.
Наряду с реновацией социальных объектов министерство по делам молодежи республики планирует запустить корпоративный университет, задача которого – подготовка специалистов для дальнейшего управления этими объектами.