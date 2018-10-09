Татарстан реализует проект реновации молодежных центров и клубов

КАЗАНЬ, 9 окт — РИА Новости. Архитектурные концепции реновации молодежных центров и подростковых клубов разработаны в Татарстане, часть из них будет реализована в 2019 году, сообщает пресс-служба президента республики.

"Архитектурные концепции реновации татарстанских молодежных центров, подростковых клубов, оздоровительных лагерей и домов культуры и план их контентного наполнения презентовали сегодня президенту Татарстана Рустаму Минниханову участники архитектурного воркшопа "МАРШ". Концепции были разработаны командами архитекторов под руководством специалистов в области управления социокультурными объектами", — говорится в сообщении.

Инициатором подобного взаимодействия выступило министерство по делам молодежи Татарстана. Организаторы воркшопа – правительство республики, фонд "Институт развития городов Республики Татарстан", архитектурная школа "МАРШ". Перед архитекторами стояла глобальная задача: переосмыслить советские морально устаревшие культурные центры модернистской эпохи и превратить их в современные открытые дружелюбные пространства.

Главе республики рассказали, какие функции появятся в обновленном ДК Химиков в Казани, как "оживить" нефункционирующий детский лагерь под Бугульмой, что включает в себя методика "12 шагов к открытию подросткового клуба" и как будет выглядеть коворкинг "для мам" в доме народного творчества в Нижнекамске. Эти социальные объекты, как отмечается, изменятся уже в 2019 году.

Минниханов положительно оценил представленные проекты, отметив, что они очень интересные, и предложенные креативные идеи должны быть использованы. По его мнению, сегодня важно менять сознание людей, и благоустроенные общественные пространства и общественные объекты помогают в этом. Для таких проектов, по словам президента Татарстана, важно правильно написать техническое задание, рассчитать смету и при этом не потерять креативную составляющую.

"Надо использовать имеющийся у нас потенциал. Раньше такой возможности не было. Сегодня мы располагаем специалистами, архитекторами, есть идеи, и то, что сегодня нам предлагают, можно реализовать и уложиться в смету. Главное правильно использовать инвестиции", — сказал Минниханов.

В настоящее время в Татарстане существует более 300 объектов молодежной политики, в том числе 76 государственных и муниципальных детских оздоровительных лагерей, 29 молодежных центров и 215 подростковых клубов. Мониторинг объектов показал, что не все они эффективно используются с точки зрения задействованных площадей и времени работы, а форматы и контент для молодежи требуют пересмотра в соответствии с современными трендами. Именно поэтому в рамках воркшопа "МАРШ-2018 в Казани" архитектурная концепция каждого объекта формировалась одновременно с их контентным наполнением.

Наряду с реновацией социальных объектов министерство по делам молодежи республики планирует запустить корпоративный университет, задача которого – подготовка специалистов для дальнейшего управления этими объектами.

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