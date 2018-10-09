Оптоволокно провели в 86 медучреждений Чувашии в 2018 году

ЧЕБОКСАРЫ, 9 окт — РИА Новости. В текущем году волоконно-оптическую сеть провели в 86 офисов общей врачебной практики и амбулаторий Чувашии, в прошлом году оптоволоконные линии были проведены в 37 медицинских учреждений региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики.

По его словам, проект, направленный на повышение качества и доступности медицинских услуг в регионе, реализовывается при поддержке Минсвязи РФ. Соглашение между кабинетом министров Чувашии и компанией "Ростелеком" о повышении качества телекоммуникационной сети и "информационном равенстве" в регионе было подписано в апреле 2011 года. Подключать к интернету чувашские поликлиники и больницы "Ростелеком" начала в 2012 году в рамках реализации программы по модернизации здравоохранения в Чувашии.

"Компания ("Ростелеком") за семь месяцев проложила более 700 километров "оптики". Линии связи объединили сельские амбулатории и центральные медицинские учреждения республики. Новая инфраструктура позволит врачам использовать телемедицинские технологии в лечебном процессе", — процитировали в пресс-службе технического директора чувашского филиала ПАО "Ростелеком" Игоря Топорова.

В пресс-службе добавили, что за два года оптоволоконные линии пришли в 123 офиса общей врачебной практики и амбулаторий Чувашии.

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