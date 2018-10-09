В России продлят программу развития села

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 9 окт — РИА Новости. Программа устойчивого развития сельских территорий будет продлена и после 2021 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Здесь было сказано о продлении программы устойчивого развития сельских территорий, мы исходили из того, что в перечне национальных проектов такого нет, но программа есть, она рассчитана была до 2021 года. Мы, безусловно, будем ее продлять и после 2021 года", — сказал Путин на совещании по развитию сельского хозяйства.

Он отметил, что мероприятие как раз направлено на то, чтобы сверстать эту программу и после 2021 года. "Настолько основательно, насколько это возможно, всем вместе при определении приоритетов развития отрасли", — сказал Путин.