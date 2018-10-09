Эксперт: увеличение доступа к лекарствам улучшит жизнь людей с ревматизмом

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Увеличение доступа к генно-инженерным биологическим препаратам поможет снизить инвалидизацию и улучшит качество жизни пациентов с ревматическими заболеваниями, об этом заявил директор Центра социальной экономики Руслан Древаль по итогам проведенного исследования.

Итоги масштабного исследования, посвященного методам лечения ревматических заболеваний и борьбе с инвалидизацией населения, были представлены во вторник на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с артритом.

"Увеличение финансирования всего лишь на 9% приводит к скачкообразному увеличению той когорты пациентов, которая будет обеспечена современными препаратами", — сообщил Древаль. В материалах пресс-конференции уточняется, что количество пациентов, получающих препараты, в таком случае может вырасти "с 21 тысячи до 113 тысяч человек".

Древаль отметил, что в данный момент затраты государства на лечение ревматических заболеваний составляют 163 миллиарда рублей.

Участники пресс-конференции отметили и другие методы снижения заболеваемости и обеспечения пациентов современными препаратами. В их числе регулирование нормативно-правовой базы, организация медицинской помощи и контроль ее качества, а также формирование федеральной программы лечения больных с ревматическими заболеваниями.

"Самая главная проблема наших пациентов — это действительно (редко проводящаяся) ранняя диагностика и раннее лечение", — сказала Наталья Булгакова, президент Общероссийской общественной организации инвалидов "Российская ревматологическая ассоциация".

Булгакова добавила, что пациенты должны получать адекватное лечение до установления инвалидности. В то время как на данный момент пациенты, вошедшие в состояние ремиссии, права на льготное обеспечение современными лекарствами не имеют.

Ревматические болезни включают в себя ряд заболеваний, связанных с поражением соединительной ткани. Предметом проведённого исследования стали наиболее распространённые из них: ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит и псориатический артрит.