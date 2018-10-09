Руденя: Верхневолжье выделит более 2,3 млрд руб на поддержку семей с детьми

ТВЕРЬ, 9 окт — РИА Новости. Власти Тверской области выделят в 2019 году более 2,3 миллиарда рублей из бюджета региона на поддержку семей с детьми, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

Проект бюджета Тверской области на 2019 год был рассмотрен во вторник на заседании правительства региона.

"В 2019 году на поддержку семей с детьми в целом направят более 2,3 миллиарда рублей, в том числе свыше 1,4 миллиарда рублей на ежемесячную денежную выплату при рождении первого ребенка. В бюджете мы в полном объеме предусмотрели расходы на меры социальной поддержки. В том числе по закону, который недавно принят Заксобранием региона, по сохранению льгот для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет", — отметил Руденя.

Губернатор подчеркнул, что также планируется ввести ряд новых мер, направленных на поддержку материнства и семей с детьми в следующем году, а также финансирование мероприятий, связанных с социальной поддержкой жителей региона.

"С 2019 года предусмотрена единовременная выплата на частичное погашение ипотечного кредита молодой семье до 25 лет при условии рождения первого ребенка в течение 18 месяцев после заключения брака в размере 200 тысяч рублей. В бюджете на эти цели заложено 18 миллионов рублей", — сказал Руденя.

Он добавил, что ещё одно нововведение — ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин из малообеспеченных семей в размере 2 тысяч рублей. По этой статье в следующем году выделяется 10 миллионов рублей

Глава области подчеркнул, что в 2019 году сохранится государственная помощь ветеранам труда, труженикам тыла, почетным донорам. Представителям старшего поколения также будут обеспечены компенсации на оплату взноса на капитальный ремонт, изготовление и ремонт зубных протезов. Продолжится поддержка детей-сирот и других категорий граждан.

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