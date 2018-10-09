В Госдуме одобрили расширение полномочий президента в миграционной сфере

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона, которым предлагается наделить президента РФ полномочием определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

"Предлагается наделить президента Российской Федерации полномочием определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан и лиц без гражданства (далее — иностранный гражданин), имеющих право на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке", — говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечается, предоставление такого права президенту позволит принять в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты, смена политического режима.

Законопроектом также предусмотрено упрощение приема в гражданство РФ для участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, получивших разрешение на временное проживание в России или вид на жительство. Согласно документу, этим гражданам предлагается предоставить право подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, в том числе по месту пребывания в выбранном для проживания регионе.

Как отмечается, положения законопроекта, касающиеся упрощения процедуры приема в гражданство РФ участников государственной программы, распространяются на все категории таких участников, находящихся в России.

"С точки зрения социально-экономических и иных последствий ожидается, что принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" позволит стимулировать переезд в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также способствовать более эффективной защите их прав", — отмечается в документе.