В Счетной палате раскритиковали неизменность стоимости родового сертификата

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Счетная палата РФ не одобряет тот факт, что стоимость родового сертификата не менялась с 2006 года, заявил аудитор ведомства Владимир Катренко на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Как отметил Катренко, стоимость сертификата остаётся прежней с 2006 года, и в бюджете фондов социального страхования (ФСС) и обязательного медицинского страхования (ФОМС) на будущий года она снова заложена в размере 11 тысяч рублей.

"Наш анализ рынка аналогичных медицинских услуг, которые обеспечиваются в рамках родового сертификата, показал, что стоимость этих услуг в разных медицинских организациях в разных регионах колеблется от 60 до 110 тысяч рублей. Соответственно, мы можем только предположить, какого качества услуги могут быть предоставлены женщинам и детям за 11 тысяч", — отметил Катренко.

Отвечая на критику палаты, глава ФСС Андрей Кигим заявил, что определением суммы родового сертификата занимается Минздрав России.

"Сообщаю, что сумма родового сертификата рассчитывается Минздравом. Каждый раз мы получаем от них письмо, в котором они подтверждают, что изменения стоимости сертификата не планируют", — добавил Кигим.