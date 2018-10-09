КРАСНОДАР, 9 окт — РИА Новости. Власти Краснодарского края направили более 2 миллиардов рублей на оздоровительную кампанию школьников края в 2018 году, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития региона.

"На Кубани с начала года более 540 тысяч школьников края отдохнули и прошли оздоровление. Консолидированный бюджет оздоровительной кампании в этом году составляет более двух миллиардов рублей. В том числе 1,341 миллиона рублей – краевой бюджет и 664,856 миллиона рублей – муниципальный", — говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, почти 160 тысяч человек, прошедших оздоровление, – дети-инвалиды, сироты, ребята из многодетных и малообеспеченных семей. С начала года в санаториях региона поправили здоровье 93% от общего числа живущих в регионе детей из социально незащищенных категорий.

"Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности детского отдыха по всем направлениям: антитеррористическая, пожарная безопасность и безопасность на воде, выполнение норм и требований санитарного законодательства, безопасность питания, качество оказания медицинской помощи, подбор квалифицированного персонала для работы с детьми", – добавили в министерстве.

По данным краевых властей, в текущем году детей в регионе принимают 1737 здравниц: загородные лагеря и санатории, пришкольные и палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха. Ежегодно в регионе проходят оздоровление более 780 тысяч детей школьного возраста.

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