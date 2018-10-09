Ульяновск примет международный форум "Россия – спортивная держава"

УЛЬЯНОВСК, 9 окт — РИА Новости. Международный форум "Россия — спортивная держава" пройдет в Ульяновске с 10 по 12 октября, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.

Форум соберет более трех тысяч представителей из России и других стран. Среди них — руководители федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского движения, международных и российских спортивных организаций, научных и деловых кругов, лидеры мирового спорта.

В числе ключевых вопросов, которые планируется обсудить на форуме — развитие всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", укрепление отношений с международными организациями, разработка проекта стратегии развития физкультуры и спорта в России до 2024 года.

В формате открытой лекции на площадке форума представители спортивных вузов страны поделятся практиками продления активного трудоспособного возраста граждан, здорового образа жизни и наработками по использованию современных методик физкультуры для самостоятельных занятий.

Также в дни форума откроется выставка "Современный спорт. Инновации и перспективы", где производители спортивных товаров и инвентаря представят продукцию для оснащения общеобразовательных учреждений, спортивных школ, открытых уличных площадок, продукцию для спортивных игр, массового спорта. Еще один выставочный проект — "Страна героев" — подготовил Государственный музей спорта.

Спортивная программа форума включит в себя соревнования по стритбаскету, киберфутболу, дворовому футболу. А на центральной площади Ульяновска пройдут концерты звезд российской эстрады и товарищеский матч с участием игроков сборной России по футболу.

Кульминацией форума станет масштабный праздник на Соборной площади и концертная программа "Культура стран и народов мира".

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