Список великих россиян, чьи имена присвоят аэропортам, появится к декабрю

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Имена выдающихся соотечественников, которые будут присвоены 45 международным аэропортам России, станут известны уже в декабре этого года, заявил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

В рамках общенационального проекта "Великие имена России" официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения предполагается дополнить именами известных российских деятелей разных эпох. Проект будет реализован в формате общенационального конкурса — люди сами с помощью голосования определят, чьи имена достойны украсить фасады российских аэропортов. С данной идеей выступили Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ будет координировать работу по реализации проекта. Совокупный пассажиропоток аэропортов, названия которых дополнят имена знаменитых соотечественников, превышает 170 миллионов человек.

"Мы считаем, что до конца ноября вполне можно выбрать имена, которые будут присваиваться аэропортам. В течение двух месяцев нужно провести работу, чтобы в начале декабря торжественно объявить имена победителей", — приводит пресс-служба палаты слова секретаря ОП РФ Валерия Фадеева.

Отмечается, что до 18 октября регионы должны прислать список, включающий от трех до десяти вариантов имен претендентов, которые предварительно пройдут общественное обсуждение. Сайт проекта "Великие имена России" будет запущен 11 октября.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский одобрил общественную инициативу по присвоению российским аэропортам имён выдающихся соотечественников. Глава Минкультуры считает, что уже само ее обсуждение вызовет неподдельный интерес к истории и культуре России.