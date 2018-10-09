Главе МИД Словакии присвоили звание почетного доктора МГИМО

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Министру иностранных дел Словакии, выпускнику МГИМО Мирославу Лайчаку присвоено звание почетного доктора университета, передает корреспондент РИА Новости.

Ректор университета Анатолий Торкунов вручил дипломату мантию и головной убор в аудитории МГИМО перед десятками студентов.

"Присвоение почетного доктора МГИМО является для меня огромной честью и радостью. Но гордости еще больше, что я нахожусь в своей альма-матер. Обучение в МГИМО я закончил 31 год назад… Обучение в МГИМО имеет для меня двойное значение. Во-первых, я получил первоклассное образование мирового уровня. Во-вторых, я пережил времена перемен — как личностных, так и исторических. Я приехал в Москву в конце правления Леонида Брежнева, страна начала меняться на моих глахах", — сказал Лайчак.

Дипломат также посоветовал студентам не делить мир на черное и белое, расширять кругозор, отойти от двухцветного восприятия мира. Он отметил, что сейчас система международных институтов находится в опасности, наблюдается односторонний подход к международным отношениям. Лайчак также посоветовал студентам помнить об ответственности.

"Как капитан покидает корабль последним, будьте последними, уходя из-за стола переговоров, и будьте первыми за этим столом", — сказал он.

Также глава МИД Словакии посоветовал учащимся понимать друг друга. Образование — один из ключевых факторов понимания, отметил он.