Главе МИД Словакии присвоили звание почетного доктора МГИМО

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Министру иностранных дел Словакии, выпускнику МГИМО Мирославу Лайчаку присвоено звание почетного доктора университета, передает корреспондент РИА Новости.
"Присвоение почетного доктора МГИМО является для меня огромной честью и радостью. Но гордости еще больше, что я нахожусь в своей альма-матер. Обучение в МГИМО я закончил 31 год назад… Обучение в МГИМО имеет для меня двойное значение. Во-первых, я получил первоклассное образование мирового уровня. Во-вторых, я пережил времена перемен — как личностных, так и исторических. Я приехал в Москву в конце правления Леонида Брежнева, страна начала меняться на моих глахах", — сказал Лайчак.
"Как капитан покидает корабль последним, будьте последними, уходя из-за стола переговоров, и будьте первыми за этим столом", — сказал он.
Также глава МИД Словакии посоветовал учащимся понимать друг друга. Образование — один из ключевых факторов понимания, отметил он.