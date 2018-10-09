РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

ОНФ: надо создать систему выявления экстремистских материалов в соцсетях

(обновлено: 16:22 09.10.2018)
01006
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране ноутбука. Архивное фотоСтраница социальной сети Twitter на экране ноутбука. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) считают необходимым разработать информационную систему выявления экстремистских материалов в интернете, которая бы предупреждала пользователя о таком характере текста или иллюстрации; это, в числе прочего, позволит бороться с необоснованным привлечением к ответственности по статье 282 Уголовного кодекса РФ, сообщила пресс-служба ОНФ.

Девушка со смартфоном. Архивное фото
CC0 / Pexels /
Генпрокуратура: за лайки в интернете не возбудили ни одного уголовного дела

Президент РФ на прошлой неделе внес в Госдуму пакет проектов, частично декриминализирующий 282 статью Уголовного кодекса РФ об экстремизме. Изменения, направленные на гуманизацию уголовного законодательства, предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Согласно документам, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".

"Среди актуальных вопросов – отмена наказания за простую демонстрацию нацистской символики и привлечение людей к ответственности только тогда, когда она сопряжена с пропагандой. Также ОНФ считает необходимым разработать информационную систему оперативного выявления экстремистских материалов, которая позволит предупреждать пользователя о таком характере текста или иллюстрации", — говорится в сообщении.

Для этого, уточнили в организации, движение "переформатирует ранее созданную рабочую группу по подготовке доклада президенту о правоприменении статей об экстремизме, в рамках которой продолжит анализировать ситуацию с необоснованным привлечением к ответственности за так называемые "репосты".

"Эксперты ОНФ будут настаивать на редакции статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. В законе не раскрыты эти понятия, а буквальное толкование текста статьи приводит к тому, что правоохранительные органы привлекают к ответственности любого человека, публично продемонстрировавшего такую символику, даже если это не сопровождалось пропагандой нацизма", — отмечают в ОНФ.

Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
"Иногда лайк – это просто лайк": в ОП обсудили изменение статьи 282 УК РФ

По словам члена центрального штаба Народного фронта Натальи Костенко, привлекать к административной ответственности по такой статье можно длишь тогда, когда демонстрация атрибутов или символов сопровождается пропагандой идеологии нацизма. "Необходимо исключить из практики случаи привлечения к ответственности за простую демонстрацию без цели пропаганды. Сейчас, по-хорошему, любой советский фильм, где демонстрируется нацистская символика, нельзя транслировать по телеканалам", — цитирует пресс-служба движения слова Костенко.

Под пропагандой эксперты предлагают понимать распространение материалов и информации, направленных на формирование у людей идеологии нацизма, убежденности в ее привлекательности, представления о допустимости такой деятельности.

Что касается информационной системы оперативного выявления экстремистских материалов, то она, по мнению экспертов, должна быть внедрена владельцами социальных сетей. Система должна быть основана на федеральном списке экстремистских материалов.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена