Глава НАСА получил диплом по случаю прочтения лекции в МГУ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Глава НАСА Джим Брайденстайн получил из рук ректора МГУ Виктора Садовничего диплом с золотым тиснением.

"Учёный совет присудил вам такой диплом: по случаю посещения МГУ и прочтения в нем лекции. Это диплом, тисненный золотом. И пусть он напоминает вам о нашей встрече", — сказал Садовничий.

В свою очередь Брайденстайн подарил ректору МГУ фотографию Марса, сделанную марсоходом.

Во вторник глава НАСА прочитал в научной библиотеке МГУ лекцию о перспективах исследования космоса. Во время выступления он рассказал, что не исключает существования жизни вне Земли где-то в Солнечной системе. Кроме того, отвечая на вопросы студентов МГУ, он назвал отношения в космосе, сложившиеся между Россией и США, великолепными.