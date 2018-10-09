Рогозин подарил главе НАСА копию штурманских часов Юрия Гагарина

Глава НАСА Д. Брайденстайн выступил с лекцией в МГУ

Глава НАСА Д. Брайденстайн выступил с лекцией в МГУ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Главы Роскосмоса Дмитрия Рогозин подарил главе НАСА Джиму Брайденстайну штурманские часы, как у Юрия Гагарина.

"Это штурманские часы — как те, в которых Юрий Гагарин летал в космос", — сказал Рогозин в ходе первой встречи с главой НАСА, даря часы.

"У нас сегодня в этих стенах состоялась первая встреча и знакомство, завтра мы вместе улетаем на Байконур", — рассказал Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с США в будущих космических проектах.

"Мы сделаем все, чтобы политика не вмешивалась грубо в космическое сотрудничество", — сказал он.

После этого глава НАСА прочитал лекцию в здании Научной библиотеки МГУ им. Ломоносова.