В ГД выступили против запрета продажи в киосках спиртосодержащей продукции

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о запрете розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% в нестационарных торговых объектах.

К таким объектам, в частности относятся киоски, палатки, лотки, машины и другие временные объекты.

Комитет по экономполитике считает, что принятие законопроекта нанесет существенный урон малому и среднему бизнесу, поскольку значительная часть спиртосодержащей непищевой продукции реализуется именно в нестационарных торговых объектах и внемагазинных формах торговли. Кроме того, правительство РФ сейчас вправе ограничивать условия и места продажи спиртосодержащей непищевой продукции, в том числе вводить полный запрет на ее розничную продажу. Это, по мнению членов комитета, соответствует принципам комплексного и системного подхода к решению проблемы оборота спиртосодержащей продукции на территории РФ.

Правительство РФ также не поддерживает законопроект, поскольку запрет розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции в любых нестационарных торговых объектах приведет к сокращению ассортимента реализуемых в них товаров и поставит их в неравные конкурентные условия с крупными торговыми объектами.

Спиртосодержащая непищевая продукция включает в себя парфюмерно-косметическую продукцию, бытовую химию и средства личной гигиены, стеклоомывающие и противооблединительные средства, лакокрасочные материалы, многие из которых в целях исключения использования технических спиртов и спиртосодержащей продукции в виде алкогольных суррогатов проходят процесс денатурации, напоминает кабмин.

Документ, внесенный Архангельским областным собранием депутатов, также запрещает розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с использованием торговых автоматов и несовершеннолетним. Однако данные меры уже реализованы в действующем законодательстве.