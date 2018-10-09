Госдума поддержала проект правительства о взносах на пенсионное страхование

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, предлагающий рассчитывать минимальный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, исходя из однократной величины МРОТ, а не двукратной.

Проект предусматривает, что для тех, кто решил добровольно вступить в программу по обязательному пенсионному страхованию, минимальный размер страховых взносов будет исчисляться, исходя из однократной величины МРОТ, а не двукратной его величины, как предусмотрено действующей редакцией соответствующего закона.

Как пояснил РИА Новости глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, законопроект по сути снизит платёж для "покупки стажа", требуемого для выплаты пенсий. Действующим законодательством предусмотрена возможность самостоятельных добровольных взносов в ПФР от граждан, которые в силу ряда причин не смогли выработать пенсионный стаж. К ним, в частности, относятся, например, жены военнослужащих и дипломатических работников. Для таких категорий граждан предусмотрена возможность "покупки пенсионного стажа".

Кроме того, как отмечают авторы инициативы, предлагаемый подход к исчислению минимального платежа по страховым взносам позволит максимально приблизить условия взимания страховых взносов к предусмотренным статьей 430 части второй Налогового кодекса РФ условиям уплаты страховых взносов самозанятыми гражданами (индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и так далее).

Также законопроект уточняет порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, и порядок исчисления размера страховых взносов, подлежащих уплате в случае вступления или прекращения правоотношений по обязательному пенсионному страхованию.

МРОТ предназначен для установления того минимума денежных средств, который должен быть гарантирован работнику в качестве вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей с учетом прожиточного минимума и не может применяться при регулировании иных, не связанных с трудом, отношений. С 1 мая МРОТ был увеличен до прожиточного минимума и сейчас составляет 11 163 рубля. С 1 января 2019 года правительство РФ предлагает повысить минимальный размер оплаты труда на 117 рублей до 11,280 тысячи рублей.